Feria de Salud Guaricano 2026 brinda atención médica gratuita a cientos de personas vulnerables

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El Área de Salud III de Santo Domingo Norte, realizó la “Feria de Salud Comunitaria Guaricano 2026” en la que cientos de personas en condiciones vulnerables recibieron atenciones médicas a través de los servicios primarios de salud.

Durante la jornada se ofrecieron consultas de medicina general, familiar, ginecología, pediatría, odontología, oftalmología y entrega de medicamentos a los pacientes.

El director de la institución Dr. Yogel Rosario, resaltó la importancia de hacer este tipo de actividades donde las personas de escasos recursos puedan beneficiarse con las atenciones médicas básicas.

Dentro de los dirigentes de las instituciones comunitarias estuvieron presentes, Kerlin Liberato en representación de Luis Nelson Rodríguez de la dependencia desconcentrada del MSP, el señor Carlos Padilla subdirector de Promesecal, Catalina Nicolás de ACOPRO, Marcon Burgos director del ITLA SDN, Amelin Cruz de INFOTEP, Norberto Hernández UASD (SDN) Carlos David García de coordinación e integración MSP, el Ingeniero Junior Martínez, Manuel Félix y Lenny Álvarez de la Asociación de Juntas de Vecinos.

La actividad se llevó a cabo este viernes en el Multiuso de Guaricano, en Santo Domingo Norte, desde las 9 de la mañana hasta las 2 tarde.

La feria estuvo respaldada por entidades públicas y privadas del área de salud, como SeNaSa, Hemocentro Nacional, Fundación Cruz Jiminian, PROMESECAL, Lobelix Dental, Ayuntamiento Municipal Santo Domingo Norte. Del área de ayuda social, estuvieron PROPEEP, Comedores Económicos , Plan Social, Policía Nacional, INFOTEP, CEDIMUJER, Banreservas, Acción Comunitaria por el Progreso, CONANI, UASD, INFOTEP, El ITLA, Café Santo Domingo.