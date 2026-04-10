Energía 2000 recibe segundo buque de GNL en Manzanillo y asegura suministro eléctrico nacional

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Este 10 de abril de 2026. Energía 2000 anuncia la llegada del segundo buque de Gas Natural Licuado (GNL) a la bahía de Manzanillo, en una operación que reafirma la solidez logística de su central y evidencia la continuidad efectiva del suministro de gas natural para la generación eléctrica nacional.

El buque BW Pavillon Aranthera, actualmente atracado y en proceso de descarga en la bahía, transporta aproximadamente 75,000 metros cúbicos de GNL (equivalentes a unos 20 millones de galones), provenientes de Trinidad y Tobago. Este suministro forma parte del esquema de abastecimiento estructurado junto a Shell, actor que se consolida como proveedor clave para el desarrollo energético integral de Manzanillo y sus proyectos asociados.

La descarga del gas natural se realiza a través de la terminal regasificadora flotante FSRU Energos Freeze, desde donde el gas es procesado y enviado directamente a la central Manzanillo Power Land de 414MW. En este momento, la planta se encuentra en operación comercial y despachando energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), contribuyendo activamente a cubrir la demanda nacional mientras avanza su proceso de cierre de ciclo combinado, previsto para mayo de este año.

La llegada de este segundo cargamento confirma, además, la materialización progresiva de una estrategia de suministro robusta, concebida desde sus etapas iniciales con socios internacionales de primer nivel. La relación con Shell —anticipada como un paso decisivo para garantizar el abastecimiento continuo de gas natural— se traduce hoy en operaciones concretas que respaldan la confiabilidad de la central y del sistema eléctrico en su conjunto.

La central Manzanillo Power Land, desarrollado por Energía 2000, integra infraestructura portuaria, almacenamiento flotante de GNL y generación eléctrica de alta eficiencia, posicionándose como uno de los activos energéticos más estratégicos del país y como eje del desarrollo de Manzanillo como hub energético regional.

Con esta operación, Energía 2000 reafirma su compromiso con una transición energética ordenada, sustentada en seguridad de suministro, eficiencia operativa y estándares internacionales, contribuyendo de manera directa al crecimiento económico y a la sostenibilidad de la República Dominicana.