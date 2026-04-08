Ve EEUU sin excusa para atacar a Cuba

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La Habana.- EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una entrevista al medio estadounidense Newsweek publicada este martes que Washington no tiene “excusa” para justificar una agresión militar contra su país, que no es ninguna amenaza para Estados Unidos.

“No hay pretexto, no hay excusa para que Estados Unidos recurra a la agresión militar como una forma de resolver nuestras diferencias”, manifestó el presidente cubano, según la versión en inglés difundida por la publicación estadounidense.

La retórica del Gobierno estadounidense, donde el presidente Donald Trump llegó a hablar de “tomar” Cuba, es diametralmente opuesta a lo que las autoridades de la isla han propuesto en sus contactos con representantes de Washington, agregó Díaz-Canel.

El Gobierno cubano persigue una solución diplomática “que nos aleje de una confrontación”, prosiguió el presidente, quien dijo que evitarán llegar a la vía militar, pero que no la temen.

“Siempre trataremos de evitar la guerra. Siempre trabajaremos en favor de la paz. Pero si se produce la agresión militar, responderemos a la agresión, lucharemos y nos defenderemos”, indicó recordando el concepto de Guerra de todo el pueblo.

Esta doctrina militar, elaborada en los años 80 en otro momento de escalada de tensiones con EE.UU., no propone tanto impedir la invasión como hacer muy costosa en términos humanos y económicos una potencial ocupación de EE.UU.

En cuanto a los contactos con Washington, Díaz-Canel consideró que “el diálogo es posible” y que con diálogo se pueden conseguir “algunos acuerdos”, pero reconoció que “es difícil".

“El diálogo es posible porque en diferentes momentos con otras administraciones estadounidenses hemos sido capaces de establecer un diálogo y hemos sido capaces de discutir temas de interés común”, afirmó.