Violencia en Haití obliga suspender servicios clínica

El grupo humanitario Médicos Sin Fronteras afirmó el jueves que estaba suspendiendo los servicios en una clínica en un barrio violento de la capital de Haití debido a los enfrentamientos continuos entre la policía y grupos armados. El anuncio es un golpe para el barrio marginal de Bel-Air, donde operaba el grupo sin fines de lucro, ya que ofrecía los únicos servicios médicos disponibles en esa área de Puerto Príncipe, donde atendía a varios miles de pacientes cada mes.

Bel Air está mayormente controlado por la banda Krache Dife, que forma parte de una gran coalición de bandas conocida como Viv Ansanm, que significa "Viviendo Juntos".

Médicos Sin Fronteras dijo que los violentos enfrentamientos entre la policía y hombres armados atraparon a siete voluntarios comunitarios en la clínica durante varias horas el martes.

MSF informó que un exvoluntario resultó gravemente herido y murió en la puerta del edificio.

"La situación no es un caso aislado", afirmó la organización en un comunicado.

MSF, que comenzó a trabajar en Bel Air en 2022, ha tenido que suspender servicios anteriormente debido a la violencia.