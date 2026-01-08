Comercio con Haití se duplica en Jimaní, afirma Dagoberto Rodríguez

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El senador por la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez, destacó que el comercio fronterizo con Haití es el principal motor económico de comunidades como Jimaní, donde la actividad comercial se ha duplicado tras superar un período de paralización provocado por las bandas armadas en la zona.

Rodríguez explicó en el programa Uno+Uno que Jimaní depende “fundamentalmente del comercio haitiano”, y que la reapertura de los mercados binacionales ha permitido retomar el flujo de productos y servicios, beneficiando tanto a comerciantes dominicanos como a la población haitiana que se abastece en la frontera.

Producción agropecuaria y abastecimiento

El legislador resaltó que la provincia Independencia también aporta con su producción agrícola, especialmente en comunidades como El Limón de Jiménez, donde se cultivan limones, plátanos y otros rubros que se comercializan directamente en los mercados locales. “A Jimaní hay que suplirlo todo, desde la variedad inicial hasta la pintura final”, señaló, subrayando que la economía haitiana depende en gran medida de los insumos dominicanos.

Impacto regional

Rodríguez afirmó que el comercio binacional no solo sostiene la economía de Jimaní, sino que también fortalece la integración regional y la estabilidad social en la frontera. “Se logró entendimiento y el comercio se ha duplicado”, puntualizó, destacando la importancia de mantener la seguridad y el apoyo estatal para garantizar la continuidad de estas actividades.