Willie Colón, "responsable de un nuevo sonido de la salsa": las reacciones de los maestros

Grandes intépretes del género salsa se expresaron este sábado por la muerte del ícono salsero, Willie Colón.

Colón -trombonista, compositor, director de orquesta y pionero de la salsa murió a los 75 años- según lo comunicó su familia.

“Canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre.Acompañamos a su familia, amigos y seguidores en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el legado inmenso que nos deja y en la certeza de que su música seguirá viva en cada esquina donde suene una clave”, escribió el Grupo Niche en su cuenta oficial de Instagram.

Bobby Valentín, el bajista puertorriqueño, también dio su pésame a los familiares de Colón. El artista fue uno de los que esta semana alertó sobre el estado de salud del cantante y le deseo una pronta recuperación en sus redes sociales.

“Triste noticia la que acabo de recibir. Tenía fe y esperanza de que Nuestro Señor lo sanara. Pero la voluntad de Nuestro Señor fue otra. Me uno al dolor de la Esposa, hijos, nietos y Familia, Amigos, Colegas y seguidores por la partida de un gran visionario, con una identidad propia. Su legado vivirá en todos nosotros. Mis Condolencias, Paz y Fortaleza en estos momentos de dolor”, dijo Valentín.

El puertorriqueño Tito Nieves, con quien Colón compartió escenario en múltiples ocasiones, se despidió del trombonista con una fotografía junto a él. “Con mucha tristeza despedimos al maestro Willie Colón, un pilar de la salsa y un visionario que marcó nuestra música para siempre. Siempre admiré su genialidad y su talento incomparable. Gracias por tu legado, maestro”, le escribió Nieves.

Y Víctor Manuelle, otro de los artistas influenciados por Willie y que subió a tarima varias veces con el trombonista, aseguró que esta es otra gran pérdida para la salsa. “Responsable de un nuevo sonido de la salsa. Tuve la oportunidad de compartir el escenario en varias ocasiones y tener interesantes conversaciones. Hombre de carácter fuerte, pero siempre me trató con mucho respeto. Su legado quedará para la historia”, dijo en Instagram.

“Su legado musical, su carácter innovador y su aporte invaluable al género marcaron generaciones enteras y seguirán siendo inspiración para todos los que vivimos y amamos la salsa. Su visión artística dejaron una huella imborrable en la música latina”, publicó el Grupo Galé a modo de despedida junto a una fotografía de Colón, figura indispensable para entender la historia de la salsa.