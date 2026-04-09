Con 1,483.58 MMC para riego y otros usos

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El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) informó ayer que debido a las lluvias en algunos puntos del país, producto de la incidencia de vaguadas, las presas mantienen un ritmo de recuperación sostenido, disponiéndose a la fecha de un almacenamiento de 73.49% del volumen máximo nacional, que es de 2,018.63 millones de metros cúbicos (MMC).

El reporte de volúmenes en los principales embalses del país a la fecha, preparado por su Departamento de Hidrología, señala que la disponibilidad nacional al día de ayer era de 1,483.58 MMC.

Agregó que ayer se realizó la reunión semanal del Comité de Operación de Presas y Embalses (Copre), en la que se dispuso la regulación de la presa de Hatillo (en Sánchez Ramírez) con un caudal de salida de 208.21 metros cúbicos por segundo (m3/s), de la presa de Valdesia (en Peravia) mediante la operación de sus dos unidades hidroeléctricas para un caudal de salida de 82.68 m3/s, y por compuertas en el contraembalse Las Barias hacia el río Nizao, y de la presa de Rincón (en La Vega), con un caudal de salida de 28.99 m3/s.

Dijo que en las reuniones del Copre participan representantes del Indrhi, de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), de los Ministerios de Defensa y de Agricultura, de INAPA, de las corporaciones de los acueductos y alcantarillados de Santo Domingo (Caasd) y de Santiago (Coraaasan) y de la Defensa Civil.