A 100 días de nueva gestión: Senasa garantiza servicios y procesos

Durante los primeros 100 días de la gestión de Edward Guzmán en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la institución ha resguardado de manera sostenida la protección de sus millones de afiliados, garantizando acceso oportuno y cobertura integral en todos los niveles de atención, mientras avanza en la construcción de una versión más eficiente, cercana y moderna de SeNaSa.

Entre agosto y el 22 de noviembre de 2025, SeNaSa autorizó más de 26 millones de servicios médicos, un reflejo del compromiso de la gestión con la calidad y el bienestar de la población.

Una parte importante de los recursos se ha destinado a los renglones de mayor sensibilidad social. Las atenciones de alto costo y máxima complejidad superaron los RD$5,427 millones, mientras que las cirugías alcanzaron RD$4,275 millones, cifras que evidencian la prioridad de la institución en garantizar tratamientos que salvan vidas. De igual forma, el fortalecimiento del diagnóstico especializado permitió autorizar más de RD$4,107 millones en estudios y evaluaciones clínicas, beneficiando a millones de usuarios en internamientos y consultas.

A estas inversiones se suman servicios esenciales como hospitalizaciones, emergencias, partos, atención ambulatoria y rehabilitación, donde también se ha registrado una respuesta robusta y oportuna.

Con respecto a la dispensación de medicamentos en farmacias, el Seguro Nacional de Salud destacó que los tiempos de respuesta han mejorado de manera continua gracias a los procesos de optimización que se están ejecutando. Como parte de esta transformación, SeNaSa está integrando nuevas plataformas tecnológicas para agilizar autorizaciones, fortalecer la red pública y ampliar herramientas de autoservicio, ofreciendo una experiencia más rápida, confiable y cercana para los afiliados.

Estos resultados, señaló la institución, son coherentes con la visión de Edward Guzmán de consolidar un SeNaSa más sostenible y orientado a brindar tranquilidad a los afiliados. La entidad reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de acceso, garantizando que ningún ciudadano quede desprotegido ante una necesidad de salud.