Más de 2.3 millones de vehículos se movilizaron al interior del pais en Nochebuena y Navidad

Durante estas festividades de Nochebuena y Navidad se registró un aumento de cerca de medio millón de vehículos más que viajaron hacia ciudades del interior respecto a años pasados.

Una información suministrada por RD Vial establece que entre los días comprendidos del 20 al 27 de este mes de diciembre, transitaron por los peajes 2,366,699 vehículos para un incremento de 452 mil 778, casi duplicando la cantidad que se movió en noche buena y Navidad del año 2023.

Durante las navidades de del 2023 se movilizaron 1,581,610, y en igual cantidad de días de diciembre del 2024, la cantidad de medios de transporte que pasaron por los peajes fue 1,913,921, es decir que el crecimiento entre el 20 y 27 de Diciembre 2025 el crecimiento es de 24 por ciento con relación año anterior.

La información de RD Vial destaca que solo durante los días 24 y 25 de este diciembre se movilizaron por los peajes nacionales 460,017 vehículos diversos, 102,966 más que igual fecha del pasado año, para un aumento del 29 por ciento.