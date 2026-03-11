¿Qué pasó con Jessica Pamela Cruz? Policía asegura que las investigaciones avanzan

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó este miércoles que avanzan las investigaciones en torno al caso de la joven Jessica Pamela Cruz, reportada como desaparecida desde el pasado domingo 8 de marzo, luego de que presuntamente abordara un vehículo de la plataforma de transporte inDrive.

Pesqueira explicó que, como parte del proceso investigativo, los familiares de la joven fueron recibidos en el Palacio de la Policía Nacional, por una comisión de alto nivel designada por el director general de la institución, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, para investigar el hecho.

Asimismo, el vocero policial indicó que se estarán ofreciendo mayores detalles conforme continúen avanzando las investigaciones en torno al caso.