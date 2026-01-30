Más de 360 mil vehículos siguen sin renovar marbete; restan menos de 24 horas para vencer el plazo

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Cuando restan menos de 24 horas para renovar el marbete 2025-2026 (impuesto de circulación vehicular) en República Dominicana, poco más del 17 % del total del parque vehicular todavía no ha cumplido con ese compromiso legal.

Según los datos suministrados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al momento de la publicación de esta nota, el 82.5 % había renovado.

Y es que, de los 2 millones 86 mil 756 vehículos hábiles, han renovado un millón 723 mil 342, lo que quiere decir que 363 mil 414 restan por obtener el marbete, es decir, el 17.4 %.

La entidad responsable de la administración de los impuestos indicó que, hasta ahora, ha recaudado RD$2,887 millones por dicho concepto.

Detalló que, del millón 723 mil 342, un millón 514 mil 115 han sido renovados a través de entidades bancarias y financieras. Unos 167 mil 496 fueron a través de internet y la aplicación DGII Móvil, mientras que 41 mil 731 lo han hecho mediante oficinas de la Dirección General.

El período de renovación de marbetes inició el pasado martes 21 de octubre de 2025. La DGII estima recaudar casi RD$3,434 millones.

La institución recordó que la renovación de manera virtual, a través de la página web www.dgii.gov.do y de la aplicación DGII Móvil, culminó el pasado domingo 18 de enero de 2026.

Sanciones

Subrayó, además, que el período regular culmina el 31 de enero de 2026, por lo que a partir de esta fecha se aplicarán sanciones.

RD$2,000.00 (recargo) a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2026.

RD$2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2023-2024 (RD$2,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa).

RD$3,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2022-2023 y años anteriores (RD$3,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa).

Requisitos

Para obtener el marbete es necesario presentar la siguiente documentación:

Copia legible, actualizada y en buen estado de la matrícula del o los vehículos que desea renovar, así como copia de la cédula de la persona que realiza la renovación.