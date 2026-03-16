Matan a hombre que había ultimado a una joven y herido a su pareja en Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó que un presunto reconocido antisocial falleció tras enfrentar a tiros a miembros de la institución, mientras que un hombre fue arrestado mediante orden judicial y otros dos permanecen prófugos, todos vinculados a un caso relacionado con la muerte de una joven de 18 años y las heridas ocasionadas a su pareja, en un hecho ocurrido el pasado 12 de marzo en el sector La Yuca de Quinigua, del distrito municipal Santiago Oeste, presuntamente por rencillas personales.

La víctima mortal fue identificada como Luz Franchesca Álvarez Abreu, de 18 años, quien falleció a causa de heridas de bala. En el mismo hecho resultó herido su pareja Yadiel Eliel Rodríguez, de 22 años.

De acuerdo con las investigaciones, varios individuos armados se presentaron en horas de la madrugada del 12 de marzo a la residencia de las víctimas a bordo de dos motocicletas. Tras llamar desde el exterior y no recibir respuesta, forzaron la puerta de la vivienda y realizaron múltiples disparos hacia el interior, ocasionando la muerte de la joven y las heridas a su pareja.

En una intervención realizada ayer, resultó herido y posteriormente falleció en un centro de salud Carlos Ignacio Arias Ferreiras, alias “Carlito” o “Peluca”, cuando enfrentó a tiros a miembros de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) y de la División de Homicidios que intentaban ejecutar la orden de arresto No. 2026-AJ0020338-004 en su contra por su vinculación con este mismo caso.

Evidencias ocupadas

Al occiso se le ocupó una pistola Zoraki, modificada calibre 9mm, sin documentos, la cual habría utilizado para atacar a los agentes, además de 72 porciones de marihuana, cuatro porciones de cocaína, una balanza y una motocicleta presuntamente utilizada durante la comisión del hecho.

Al ser depurado en los archivos policiales, Arias Ferreiras figura con registros por robo, disparos al aire e intento de agresión, además de un sometimiento por herir de bala a otro individuo en el año 2023.

Arrestado

Durante el proceso investigativo fue arrestado José Miguel Rojas Rodríguez, alias “Ñiñín”, mediante la orden judicial No. 2026-AJ0020338-001, por su presunta participación en el hecho. Al momento de su detención se le ocupó una pasola utilizada en el incidente.

Al ser depurado en el sistema policial, Rojas Rodríguez figura con cinco registros, incluyendo porte ilegal de armas, chasis limado, robo y violación sexual.

La Policía Nacional informó que, en una primera fase de la investigación, el herido había señalado como autor del ataque a Joe Bisono Vargas, alias “El Comandante”, información que posteriormente resultó errónea tras profundizar las pesquisas.

Prófugos

Las autoridades informaron que Yonny Reynoso, alias “Bebo”, y José Alfredito Sánchez Abreu, alias “El Papa”, permanecen prófugos por su presunta participación en este hecho, por lo que se mantienen activas las labores de búsqueda y captura para ponerlos a disposición del Ministerio Público.

La Policía Nacional reiteró que continúa ampliando las investigaciones para esclarecer completamente el caso y garantizar que todos los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.