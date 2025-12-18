8,000 mujeres solicitaron ingresar a la PN tras nueva reforma, según Mu Kien Sang Ben

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Después de la puesta en marcha de la nueva reforma policial, unas 8,000 mujeres han solicitado ingresar a la Policía Nacional, según lo informó la historiadora Mu Kien Sang Ben, la mañana de este jueves, durante una entrevista en el programa Uno Más Uno, junto al comisionado Luis Ernesto García.

Ambos, dijeron que desde que los nuevos cadetes entran reciben el mismo salario de los agentes patrulleros con algunos descuentos mínimos y que en la parte educativa la novedad es que inmediatamente se gradúan obtiene un certificado de formación, que aunque no tiene valides académica, si policial.

Entre las asignaturas, reciben clases de materias como español y ofimática.

La también encargada de la parte académica de la reforma policial, Mu Kien, continúo diciendo que se han certificado a nivel internacional 33 instructores policiales que están trabajando con los instructores del Instituto Policial de Educación Superior (IPES).

Asimismo, gracias a donaciones de la Junta Central Electoral (JCE), el Banco Central y el Ministerio de Educación (Minerd), han podido conseguir laptops para dinamizar las formas de aprendizajes.

Al finalizar este tiempo de preparación, viene el proceso de especialidad, allí ingresan a instituciones como Digesett o Politur, donde realizan prácticas supervisadas.

“Entre las novedades de esta nueva reforma policial esta la incorporación del nuevo modelo del servicio de patrullaje, se integran los encuentros comunitarios, tiempos de respuesta al ciudadano, gracias a la nueva tecnología, como los son las bodycam: cámaras de cuerpo”, dijo Luis Ernesto García.

García asegura que la República Dominicana tiene una alta participación y conoce muy bien los retos que tiene el país y que lo que más les preocupa es que la reforma que viene haciendo el presidente Luis Abinader tenga sostenibilidad.

“Estos nuevos policías van con nuevos currriculum, con profesores mejor formados, con instructores policiales, que en eso ha ayudado mucho la visión del comisionado, porque los educadores que estamos ahí sabemos de educación, pero en la parte policial perce necesitamos ayuda”, sostuvo Mu Kien Sang Ben.

Por su parte, Luis Ernesto dijo el año pasado el presidente Luis Abinader fundó una comisión especial conformada por siete personas y coordinada por Servio Tulio quienes de forma conjuntan realizaron el diálogo “hablemos de policías”, con la participación de más de 2,000 personas en diversas localidades del territorio nacional, entre ellos ciudadanos, policías y familiares de los mismos.