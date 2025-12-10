¿Qué busca la Reforma Policial que el Senado envió a Comisión Especial?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. - El Senado conformó una Comisión Especial para el análisis y estudio del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional.

Esta comisión será presidida por el senador Franklin Romero e integrada por los senadores Pedro Catrain Bonilla, Aracelis Villanueva, Cristóbal Venerado Castillo, Rafael Barón Duluc, Omar Fernández, Santiago José Zorrilla, Moisés Ayala, Ramón Rogelio Genao, Carlos Gómez y Félix Bautista.

La pieza deroga en su totalidad la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, así como el Decreto 20-22 del 14 de enero de 2022, que aprueba su reglamento de aplicación, y cualquier otra disposición legal o reglamentaria que le sea contraria.

Deroga también los artículos 21 y 22 de la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, del 24 de febrero de 2017.

El proyecto que será estudiado por una comisión especial establece tres categorías dentro de la carrera policial: Directiva, Intermedia y Agente Patrullero; incorpora nuevos protocolos de patrullaje y fortalece la formación de los policías, haciendo especial énfasis en el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La ley viene a transformar la institución del orden y la coloca acorde a los nuevos tiempos, según explicaron los miembros de la Comisión para la Reforma Policial, al momento de entregar la pieza.

Otra de las propuestas que contempla es la mejora de la supervisión, ya que es una reforma enfocada en el patrullaje.

Este anteproyecto fue trabajado en coordinación con varias instituciones e incluyó un recorrido por todo el país, escuchando a los empresarios, religiosos, y miembros de la institución.

OTRAS APROBACIONES

El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 38 la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional y crea la Policía Especializada en búsqueda y rescate de Personas Desaparecidas y Secuestradas, iniciativa autoría de la senadora Aracelis Villanueva.

Esta pieza establece que la Dirección Central de Investigación tiene la atribución de investigar crímenes y delitos, bajo la dirección legal del Ministerio Público, e identificar responsables para el ejercicio de la acción penal.

En primera lectura el Pleno aprobó el proyecto de ley de Amnistía para el registro de armas de fuego irregulares o su entrega voluntaria, propuesta del senador Franklin Romero.

Además, fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de “Bienvenido Antonio Lázala Fabián (Ñéñé)” el auditorio del Centro Regional Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ubicado en la provincia Sánchez Ramírez, iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

Los senadores aprobaron en segunda lectura la ley que designa con el nombre de “Profesor Elpidio Encarnación” la pista de atletismo ubicada en el complejo deportivo de la provincia de la Romana, propuesta del senador Eduard Alexis Espiritusanto. Además, la ley que designa con el nombre de Federico Guillermo Juliao González, el palacio de justicia del distrito judicial de Montecristi, presentada por Bernardo Alemán.

En única lectura, los senadores aprobaron la resolución que solicita a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful la instalación de un cuartel policial en la sección Loma larga, distrito municipal San Francisco Vicentillo, municipio El Seibo, provincia El Seibo, a solicitud de Santiago José Zorrilla.

También, la que reconoce a César Rafael Gerónimo Zorrilla (Cesarín Gerónimo), por su trayectoria como beisbolista en las Grandes Ligas de los Estados Unidos y en el Béisbol Profesional Dominicano, propuesta de los senadores Santiago José Zorrilla y Alexis Victoria Yeb.

Ademas, fue conocida la resolución que reconoce a Vitelio Mejía Ortiz por sus aportes en favor del béisbol profesional de la República Dominicana, propuesta del senador Gustavo Lara.

En la sesión ordinaria de este martes fue conocida la resolución que solicita al presidente Luis Abinader, que disponga realizar los estudios para la reconstrucción de la carretera que comunica las secciones de Santa Cruz, la Horca y los Amaceyes, del municipio de las Matas de Santa Cruz, en la provincia Montecristi, con la provincia de Dajabón, propuesta del senador Bernardo Alemán Rodríguez.

De la misma forma, fue aprobada la resolución que reconoce a Milcíades Arturo “Junior” Noboa Díaz por su destacada trayectoria y aportes al béisbol dominicano e internacional, propuesta de los senadores Gustavo Lara, Lía Ynocencia Díaz de Díaz y María Mercedes Ortiz; así como la resolución que solicita a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful Soriano, disponer la instalación de un destacamento policial en el paraje de los Hatillos, distrito municipal de Guayabo Dulce, municipio de Hato Mayor, provincia Hato Mayor, propuesta del senador Cristóbal Venerado.

En única lectura se aprobó, además, la resolución que solicita al presidente Luis Abinader, que disponga la construcción e implementación de almacenes en las cinco regiones estratégicas del territorio nacional, para garantizar una respuesta oportuna y eficiente ante eventuales contingencias o desastres, iniciativa del senador Daniel Rivera.

Además, la resolución que reconoce a Emelda Ramos por su destacada trayectoria literaria y educativa, y sus valiosos aportes a la promoción de la cultura, la literatura dominicana y la investigación histórica.