Los 8 momentos más ocurrentes y calientes en el discurso de Luis Abinader y el porqué

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Este 27 de febrero, el Congreso Nacional se vistió de rojo, azul y blanco por el Día de la Independencia Nacional, escenario de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader.

Y aunque el discurso abordó temas de economía, energía, minería y lucha contra la corrupción, también dejó momentos ocurrentes, emotivos y calientes dirigidos a la oposición.

Aquí te presentamos los más comentados de una alocución que se extendió por casi tres horas.

1. Cuando saludó a la suegra

Uno de los primeros momentos que provocó sonrisas fue cuando el mandatario saludó públicamente a su suegra "doña Margarita", gesto que no pasó desapercibido entre los presentes.

2. Cuando habló en inglés

El presidente cambió brevemente al inglés para saludar y agradecer a uno de los inversionistas de la empresa que construirá el puerto espacial en Oviedo.

3. La promesa al niño “Pico de Oro”

Hensel Aquino García, el niño al que el mandatario apodó “Pico de Oro”, estuvo presente junto a su madre.

Mientras hablaba sobre educación, el presidente lo mencionó:

“Y cómo me dijo un joven brillante hace unas semanas en mi visita a una escuela en Villa Altagracia; sin educación no hay nación. Su nombre es Hensel Aquino García y está aquí presente”.

Luego, entre sonrisas, agregó:

“Y Hensel, no me olvidé de que vas a venir a mi oficina y te vas a tomar una foto conmigo en el Palacio”.

4. La mención a su madre

Al referirse a las obras en la zona de la Sierra, el mandatario hizo una pausa personal:

“Hoy, la zona de las Sierras, nuestras queridas Sierras, mami, de donde tú eres, mami”.

El comentario generó aplausos y un momento más íntimo dentro del discurso formal.

5. Mensaje a la oposición: “Esto era por si querían obras”

Tras enumerar proyectos por provincias, uno de los segmentos más aplaudidos, cerró con una frase que arrancó reacciones: “Esto era por si querían obras”.

6. El aplauso y la broma a la oposición

En otro momento, pidió un aplauso para los 13 presidentes. Al notar que todos se pusieron de pie, comentó en tono jocoso. “En este aplauso sí se pararon los congresistas de la oposición”.

7. El momento más emotivo: su padre

Al hablar sobre la lucha contra la corrupción, el mandatario protagonizó uno de los pasajes más solemnes del discurso:

“Este Gobierno no retrocede, no negocia y no se rinde ante la corrupción, cueste lo que me cueste. Ese es mi compromiso incondicional con mi país, con mi padre y con Dios”.

8. La entrega de títulos: “Es la acción que más me conmueve”

Al referirse a la titulación de terrenos, el presidente hizo una confesión personal que cambió el tono del discurso.

“Permítame decirle algo con absoluta sinceridad: esta es probablemente la acción de Gobierno que más me conmueve”, expresó.

Explicó que, aunque suele delegar muchas actividades oficiales, en estas jornadas prefiere asistir personalmente.

“Cuando voy a una de esas actividades -que siempre, en todas las actividades del Gobierno, me hago representar por la vicepresidenta- le digo: no, Raquel, tú no vas; voy yo”.