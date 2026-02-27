Más de 130 aplausos y casi tres horas: así fue la rendición de cuentas de Luis Abinader

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El discurso del presidente Luis Abinader este 2026 fue el más extenso de sus seis rendiciones de cuentas ante el Congreso Nacional. La alocución inició a las 10:28 de la mañana y concluyó a la 1:12 de la tarde, para un total de dos horas y 44 minutos.

En comparación, su primer discurso en 2021 tuvo una duración de 1 hora y 28 minutos. En 2024 se extendió por casi dos horas: comenzó a las 10:34 de la mañana y finalizó a las 12:27 del mediodía, para un total de 1 hora y 53 minutos.

En esta ocasión, el mandatario recibió más de 130 aplausos durante su intervención. Uno de los momentos más ovacionados fue cuando mencionó al niño apodado “Pico de Oro” y durante el segmento en el que enumeró las obras por provincias, cuando los presentes se pusieron de pie en reiteradas ocasiones.

El discurso combinó momentos emotivos, frases dirigidas a la oposición y un recuento de los principales logros de su gestión.

Entre los anuncios más llamativos estuvo la confirmación de que el país contará con un puerto de lanzamiento espacial en Oviedo, provincia Pedernales, y que antes de mayo de 2028 se proyecta enviar el primer cohete al espacio.

El presidente también dedicó un segmento al sistema eléctrico. “El sistema eléctrico ha sido un reto para todos los gobiernos anteriores. También lo es para nosotros”, afirmó, al tiempo que calificó como “inaceptables” las fallas registradas. “Nos preocupan y nos ocupan”, agregó.

En materia económica, al rendir cuentas por el 182 aniversario de la Independencia Nacional, Abinader destacó que el país se mantiene entre las economías de mayor dinamismo del continente. Señaló que en 2025 se registró un crecimiento de 2.1%, además de más de US$5 mil millones en inversión extranjera directa y cerca de US$16 mil millones en exportaciones.