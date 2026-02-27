Tierras raras podrían convertirse en principal ingreso no tributario, dice Luis Abinader

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El presidente de la República destacó este 27 de febrero el récord histórico alcanzado por la minería dominicana y aseguró que la exploración de tierras raras avanza con resultados “cada vez más optimistas”, proyectándose como una futura fuente estratégica de ingresos para el país.

Durante su rendición de cuentas, el mandatario informó que el sector minero superó los US$2,600 millones en exportaciones, un crecimiento del 52 % respecto al año anterior, consolidándose como uno de los principales generadores de divisas.

En paralelo, se refirió a la exploración de tierras raras, minerales considerados clave para la fabricación de tecnologías como celulares, semiconductores, industria espacial y aplicaciones militares.

“Cada día que avanzamos, la información sobre la cantidad y la calidad de los 17 elementos que conforman las denominadas tierras raras es más optimista”, afirmó.

Según explicó, hasta el momento se han confirmado depósitos brutos superiores a 150 millones de toneladas, con niveles de pureza y factibilidad de explotación que calificó entre los mejores del mundo, respaldados por laboratorios internacionales.

Indicó que la determinación formal de los recursos mineros estará lista este año y que la certificación de reservas se completará en el primer trimestre del próximo año, tras lo cual iniciaría la fase de explotación y refinamiento.

El presidente aseguró que, además del valor estratégico que representan estos minerales, los ingresos derivados de su explotación podrían convertirse en la principal fuente no tributaria de ingresos del país.

En cuanto a inversión extranjera, señaló que entre enero y septiembre la minería captó más de US$556 millones, mientras que el sector energía recibió más de US$1,010 millones, concentrando ambos alrededor del 40 % del total de inversión extranjera directa en ese período.