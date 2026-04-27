Abinader deplora atentado a Trump

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El presidente dominicano Luis Abinader emitió un mensaje de solidaridad al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su satisfacción porque resultó ileso del atentado en su contra en la cena con miembros de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, la noche del sábado, cuando un hombre, con pistolas y cuchillos quiso irrumpir en el evento, en un hotel en Washington.

“Nos sentimos tan aliviados de que el presidente Trump, la primera dama y todos los demás invitados estén a salvo después de un cobarde ataque esta noche en Washington. Aplaudimos a los valientes oficiales de aplicación de la ley que detuvieron al pistolero”, sostuvo Abinader en su nota de respaldo, colgada en su red social X@LuisAbinader.

El mensaje que respaldo a la primera dama Melania Trump, lo colgó en red social del mandatario estadounidense Trump @realDonaldTrump. El intento de ataque se le atribuye a Thomas Allen, de 31 años, detenido por el Servicio Secreto.