Más que pasos: cómo la danza transforma cuerpo y mente

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Bailar va mucho más allá de seguir pasos o aprender una coreografía. Esta actividad ayuda a liberar tensiones, mejorar el bienestar emocional, fortalecer la condición física y encontrar una vía de expresión y alegría.

Cada 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza, una fecha dedicada a rendir homenaje a esta manifestación artística universal.

La conmemoración fue creada en 1982 por el Comité Internacional de la Danza del Instituto Internacional del Teatro (ITI, por sus siglas en inglés), coincidiendo con el natalicio de Jean-Georges Noverre (1727-1810), considerado el creador del ballet moderno.

Según el ITI, esta fecha busca celebrar la danza, destacar su universalidad y reconocer su capacidad para romper barreras políticas, culturales y étnicas, uniendo a las personas a través de un lenguaje común.

Cada año, además, se difunde a nivel mundial un mensaje oficial escrito por un destacado coreógrafo o bailarín, seleccionado por el Comité Internacional de Danza y el Consejo Ejecutivo del ITI.

Beneficios de bailar

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el baile ha trascendido su valor artístico y cultural para consolidarse como una herramienta que contribuye al bienestar físico y emocional.

La institución destaca que, en una sociedad marcada por el estrés y el ritmo acelerado, bailar puede convertirse en una forma efectiva de canalizar emociones, reducir tensiones y crear espacios de disfrute personal.

UNAM cita una investigación reciente realizada por expertos de la Radboud University, la University of Roehampton, la University of Surrey y la University of Southern Denmark, que analizó cómo moverse al ritmo de la música cumple una función clave: ayudar a disminuir el estrés.

Para profundizar en estos hallazgos, la académica Angélica Larios Delgado, de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó que bailar también aporta beneficios a nivel mental y emocional, al servir como herramienta de expresión, recreación y conexión con el cuerpo.

Desde el punto de vista físico, la universidad señala que bailar activa el organismo, mejora la condición cardiovascular, fortalece músculos y articulaciones y ayuda a prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo.

“El cuerpo humano está biológicamente diseñado para moverse, y el baile cumple esa función de manera natural y placentera”, destaca la institución.