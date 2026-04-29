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Calendario laboral

Ministerio de Trabajo recuerda que el Día del Trabajo será laborable: ¿cuándo será el feriado?

Esta disposición es de carácter nacional y debe ser aplicada en todos los establecimientos del país

La sede del Ministerio de Trabajo en La Feria, Distrito Nacional.

La sede del Ministerio de Trabajo en La Feria, Distrito Nacional.

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El Ministerio de Trabajo informó este miércoles a la colectividad empresarial y trabajadora de la República Dominicana que el Día del Trabajo, que se conmemora el viernes 1 de mayo, será laborable en todo el país, mientras que el feriado oficial se traslada para el lunes 4 de mayo.

La institución explicó que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 139-97 sobre la aplicación de los días feriados, tanto los sectores públicos como privado deberán retornar a sus labores cotidianas el martes 5 de mayo.

El Ministerio recordó que esta disposición es de carácter nacional y debe ser aplicada en todos los establecimientos del país, con el objetivo de garantizar la correcta organización del calendario laboral y el respeto a las normativas vigentes.

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