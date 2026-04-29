Ministerio de Trabajo recuerda que el Día del Trabajo será laborable: ¿cuándo será el feriado?

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El Ministerio de Trabajo informó este miércoles a la colectividad empresarial y trabajadora de la República Dominicana que el Día del Trabajo, que se conmemora el viernes 1 de mayo, será laborable en todo el país, mientras que el feriado oficial se traslada para el lunes 4 de mayo.

La institución explicó que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 139-97 sobre la aplicación de los días feriados, tanto los sectores públicos como privado deberán retornar a sus labores cotidianas el martes 5 de mayo.

El Ministerio recordó que esta disposición es de carácter nacional y debe ser aplicada en todos los establecimientos del país, con el objetivo de garantizar la correcta organización del calendario laboral y el respeto a las normativas vigentes.