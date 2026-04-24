Abinader recibe en Palacio a la Anpa y dice atenderá sus demandas

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader recibió en el Palacio Nacional a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (Anpa), a los que se comprometió a dar una respuesta definitiva a su solicitud de reinvindicaciones en un plazo de tres semanas.

La dirigencia de la Anpa fue acompañada por el expresidente Hipólito Mejía, quien fue el coordinador del encuentro.

Víctor Hugo Hernández (Tito), presidente de la Anpa, informó que el presidente Abinader consideró como “sensatas y prudentes” las reivindicaciones del gremio. En la reunión también participó el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat. El diálogo transcurrió en un clima de cordialidad y franqueza, marcado por la voluntad de concertación de ambas partes, afirmó Hernández.

Dijo que se acordó una nueva reunión el próximo lunes con el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el ministro de Agricultura, Espaillat, para avanzar en los puntos planteados, y que le entregó a Abinader los listados correspondientes a las pensiones pendientes, revisión del acápite y la reposición de los profesionales cancelados.

Sobre el Instituto Agrario Dominicano, el mandatario fue categórico: ningún técnico será cancelado y el proceso de pensiones se ejecutará conforme a lo acordado con Anpa, independientemente del monto por el cual los profesionales hayan firmado. Ese mismo criterio, precisó, se aplicará en las demás instituciones del sector.

Acompañaron a Hernández los demás miembros del CEN: Juan Francisco Caraballo, Julio César Féliz, José Abad, Juan Alejo, Cándida Reyes, Manuel Velázquez, Cornelio Adames y Brígido Hierro.