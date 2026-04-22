República Dominicana supera los US$4,000 millones en proyectos turísticos en desarrollo

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Bávaro, La Altagracia. La República Dominicana cuenta con más de US$4,000 millones en proyectos turísticos en ejecución o planificación, lo que evidencia la confianza de los inversionistas en este sector. Estas iniciativas integran sostenibilidad, innovación y experiencias diferenciadas, y representan nuevas oportunidades de empleo, inversión y desarrollo local, afirmó el primer vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Javier Tejada.

Destacó que más del 40 % de los insumos del sector hotelero provienen de la producción local, mientras que las compras a suplidores nacionales de servicios, bienes industrializados y productos agropecuarios superan los US$3,000 millones anuales.

“Cada dólar que gasta un visitante repercute a lo largo de toda la cadena productiva dominicana”, expresó durante el discurso inaugural de la feria Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), que se celebra del miércoles 22 al viernes 24 de abril en Bávaro.

Señaló que el sector proyecta alcanzar más de 12 millones de visitantes en 2026. Indicó que las cifras avanzan en esa dirección, tras cerrar el primer trimestre con 3,710,374 visitantes, para un crecimiento de 10.8 % frente al mismo período de 2025 y de 64.1 % respecto a 2019.

En su intervención también reconoció el trabajo del Ministerio de Turismo, en particular el liderazgo del ministro David Collado, cuya gestión ha combinado cercanía, capacidad de ejecución y visión estratégica de largo plazo.

Durante el evento, la vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, indicó que el país cuenta con más de 89,000 habitaciones y proyecta incorporar unas 9,000 adicionales en los próximos años. “Este crecimiento responde a una demanda sostenida y a la confianza de quienes continúan apostando por la República Dominicana”, afirmó.

Destacó que el turismo genera más de 800,000 empleos directos, indirectos e inducidos, lo que equivale a que uno de cada cinco dominicanos depende de esta actividad. Precisó que cerca del 60 % de esos empleos están ocupados por mujeres, lo que posiciona al sector como un referente en inclusión laboral.

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, afirmó que el país vive el mejor momento de su historia turística, resultado de una estrategia de trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Sostuvo que el crecimiento del sector responde a una planificación sostenida y a la capacidad del país de adaptarse a escenarios internacionales complejos, manteniendo su posicionamiento como destino líder en la región.

El DATE en 2026

La edición 2026 del DATE reúne a más de 200 empresas de más de 20 mercados emisores, más de 300 compradores internacionales y una oferta de 120 stands que representan la diversidad de RD. Se proyecta la realización de más de 8,000 citas de negocios, con más de 5,000 ya confirmadas, que incidirán directamente en la ocupación hotelera, la llegada de visitantes y la generación de divisas.