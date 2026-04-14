Abogado dice información previa a la prensa “contamina” jueces

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La supuesta filtración de “información sensible” a la prensa, provocando que los jueces lleguen al proceso “contaminados con procesos paralelos”, fue la principal de cinco causales presentadas por el abogado Gustavo de los Santos para solicitar la nulidad de la acusación del Ministerio Público contra las empresas vinculadas a Jean Alain Rodríguez. De los Santos afirmó que debatir información sensitiva en la prensa antes de iniciar formalmente la investigación, como habría hecho el MP “corroe de manera permanente la presunción de inocencia de las personas investigadas”.

El abogado de las empresas Cavalieri, SRL y Jurinvest Abogados, SRL, indicó que eso ocurrió incluso con el exprocurador cuando intentó salir del país y fue detenido dos veces sin tener medidas de coerción formales.

“Las filtraciones (de información) provocan que los jueces lleguen al proceso contaminados por procesos paralelos, haciendo imposible un grado de igualdad en el juicio”, señaló. Agregó que por eso, “el Código (Procesal Penal) establece un cerco para la información en el marco tde la investigación para que no pueda ser debatida en la prensa”.

Presiones sobre testigos

Fue otra de las 5 causales que según el abogado obligan al Tribunal a declarar la nulidad del proceso contra las referidas empresas gerenciadas por Jean Alain.“Se percibe que, a veces, con anuencia de los jueces, el Ministerio Público presiona a testigos e imputados para obtener información sensitiva que favorezca sus casos. Citó el supuesto caso de Israel Jesús González Mateo con quien dijo, el MP habría utilizado un método de coacción “que comprendió amenaza y promesa” para obtener una declaración en contra del imputado.