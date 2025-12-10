Reforma policial: ¿El fin de las "cuñas" y el inicio del mérito en los ascensos?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En República Dominicana está arraigada la idea de que los ascensos dependen de “cuñas” o contactos. El nuevo Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional busca romper con esa práctica, estableciendo un sistema en el que los ascensos y las posiciones dentro del cuerpo dependerán exclusivamente de méritos, acreditaciones y antigüedad.

En el Título III sobre el sistema de carrera policial, el anteproyecto establece que los miembros de la institución se clasificarán por rango y antigüedad, sin superioridad por función.

La carrera policial se organizará en tres escalones: oficiales, mandos intermedios y agentes patrulleros. Y la ubicación dentro del escalafón dependerá del acto administrativo que valide su nombramiento o ascenso.

La condición de oficial solo podrá adquirirse egresando de la Licenciatura en Ciencias Policiales del IPES, o completando un grado universitario seguido de la especialización en servicio operativo de policía.

Para los oficiales actuales que no cumplan los nuevos requisitos, el Consejo Superior Policial establecerá un proceso de actualización académica.

En materia de ascensos, el Capítulo IV dispone que solo podrán ascender los oficiales y mandos intermedios que cumplan los requisitos legales, dentro del orden jerárquico y con plazas disponibles. Además, deberán superar evaluaciones de desempeño y demostrar méritos documentados en el Sistema de Administración de Desarrollo Humano.