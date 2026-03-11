Académicas UASD aspiran a más cargos electivos

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La académica Rosalía Sosa planteó que, así como en la sociedad se promueven políticas para garantizar igualdad de oportunidades en los procesos electorales, lo mismo debe ocurrir dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Al hablar durante el panel “Mujer universitaria y procesos académicos electorales”, realizado por el mes de la mujer, recordó que, a pesar de la larga historia de la universidad, solo una mujer ha sido rectora, Emma Polanco, lo que evidencia que todavía existen retos para que las mujeres ocupen posiciones de liderazgo.

Indicó que una mayor participación de las mujeres en la UASD fortalece la institucionalidad, enriquece la toma de decisiones y contribuye a una comunidad académica más inclusiva. Destacó además que actualmente 14 mujeres aspiran a distintos cargos electivos dentro de la universidad lo cual es un avance para la entidad.

No obstante, reconoció que muchas veces las mujeres enfrentan mayores retos para alcanzar espacios de liderazgo, ya que deben realizar más esfuerzos, prepararse más y demostrar constantemente sus capacidades para lograr visibilidad. En su intervención, recordó que, por el hecho de ser mujer muchas veces se enfrentan etiquetas o cuestionamientos sobre su capacidad para liderar, lo que exige mayor esfuerzo para demostrar su preparación.

Planteó la necesidad de impulsar mecanismos que fortalezcan el apoyo y la participación femenina dentro de la universidad, garantizando que las mujeres puedan aspirar a puestos electivos en las mismas condiciones que los hombres, sin barreras institucionales o culturales contribuyendo así a una toma de decisiones más diversa, inclusiva y representativa.

En el encuentro realizado en la facultad de economía participaron docentes, y aspirantes académicos y administrativos para el período 2026-2030 e invitados especiales.