Académicos UASD condenan ataques a universidad de Birzeit

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Comisión de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la UASD condenó los ataques contra la Universidad de Birzeit en Cisjordania. Una nota de prensa también descata la destrucción del sistema de educación superior en Gaza, calificándolos como violaciones al derecho internacional y a la libertad académica.

De igual manera, denunciaron que estos hechos forman parte de una política que afecta gravemente el derecho a la educación y la producción de conocimiento del pueblo palestino. El decano, doctor Antonio Ciriaco Cruz, reafirmó la tradición solidaria y comprometida de la UASD desde el Movimiento Renovador. Mientras que el director de investigación, doctor Amaurys Pérez, llamó a las universidades de la región a exigir el cese de los ataques. Resaltó la importancia defender la inviolabilidad de los espacios universitarios.