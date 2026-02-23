PROYECTA: La experiencia que transforma la forma en que las mujeres lideran y se proyectan

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, R.D. – En el Mes de la Mujer, llega a República Dominicana PROYECTA, una experiencia innovadora en imagen, liderazgo y marca personal. Este viernes 21 de marzo, el Auditorio de la UNPHU será el escenario de una jornada diseñada para mujeres listas para dar el siguiente paso en su crecimiento profesional y personal.

PROYECTA no es una conferencia tradicional. Es una experiencia transformadora que integra contenido estratégico, demostraciones en vivo y herramientas prácticas para aplicar desde el primer momento. Cada participante saldrá con mayor claridad, dirección y compromiso con su evolución.

En un entorno donde la imagen comunica antes que las palabras, el evento combina formación, práctica y acción. Las asistentes podrán presenciar procesos reales en vivo, alinear su identidad con su proyección profesional y fortalecer su liderazgo desde la autenticidad.

Las conferencistas Melissa Gonell, Rose Fortunato y Karla Javier, reconocidas por su trayectoria en imagen, posicionamiento y liderazgo, guiarán esta experiencia de transformación.

Como parte de la propuesta, las participantes podrán realizarse fotografías profesionales de marca personal en el mismo espacio, además de vivir experiencias sorpresa y espacios diseñados para el networking estratégico entre mujeres líderes.

Las boletas están disponibles en festiva.do.

PROYECTA no es solo asistir a un evento. Es decidir proyectarte al siguiente nivel.