Pokémon: Después de 30 años sigue más vivo que nunca

Con casi 500 millones de copias de sus videojuegos vendidas en todo el mundo, la de Pikachu es la franquicia de medios más valiosa de la historia.

Y ahora, en el trigésimo aniversario de su nacimiento, hasta los famosos se apuntan a celebrar su éxito.

Con una campaña que une a estrellas como Lady Gaga, Lamine Yamal y Young Miko, The Pokémon Company International lanza la mayor celebración de su historia bajo una pregunta: “¿Cuál es tu favorito?”.

En sus 30 años de historia, Pokémon ha superado los 150.000 millones de dólares en ingresos.

El 27 de febrero de 1996 nació un título que cambió las reglas del juego para siempre. Era una aventura en la que un niño de 11 años dejaba su casa para coleccionar a unas fantásticas criaturas y convertirse en el mejor entrenador junto a ellas. Y así es como hoy la marca Pokémon cumple 30 años.

Hasta los famosos juegan a Pokémon.

Durante la celebración de la Super Bowl LX, The Pokémon Company International (TPCi) emitió un anuncio para la campaña del momento: “¿Cuál es tu favorito?”.