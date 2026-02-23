Premios BAFTA: lista de ganadores y momentos destacados de la noche

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción internacional (EFE) .- La película ‘One Battle After Another’, del estadounidense Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora de los premios BAFTA del cine británico, celebrados este domingo en Londres, con seis máscaras doradas, incluida mejor película, mejor dirección y mejor actor de reparto.

El thriller de acción protagonizado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn o el puertorriqueño Benicio del Toro logró vencer en la categoría reina de los galardones, frente a títulos como ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’, ‘Valor sentimental’ y ‘Los pecadores’.

Los premios principales

El actor británico Robert Aramayo dio la sorpresa al alzarse con el premio BAFTA en la categoría de mejor actor por su papel en ‘I Swear’, imponiéndose a los competidores que inicialmente figuraban con más opciones.

El actor británico Robert Aramayo (i) posa con Ethan Hawke (d), tras ganar el premio BAFTA a estrella revelación, el 22 de febrero de 2026, en Londres. EFE/Tolga Akmen

A sus 33 años, Aramayo, de ascendecia vasca (norte de España) quedó por delante de otros grandes nombres como Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), Leonardo DiCaprio (‘One battle after another), Ethan Hawke (‘Blue Moon’), Jesse Plemons (‘Bugonia’) y Michael B. Jordan (‘Sinners’) y se consagró como uno de los grandes vencedores de la noche, al llevarse también el BAFTA de estrella revelación.

Mejor película: ‘One Battle After Another’.

Mejor actriz: Jessie Buckley.

Mejor actor: Robert Aramayo.

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson.

Mejor actor de reparto: Sean Penn.

Mejor actriz de reparto: Wunmi Mosaku.

Estrella revelación: Robert Aramayo.

Sin galardón para ‘O agente secreto’ ni ‘Sirat’

La película brasileña ‘O agente secreto’ (‘El agente secreto’), dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, se quedó sin ninguno de los dos premios BAFTA a los que aspiraba, principalmente el de mejor película de habla no inglesa, que terminó en manos de la noruega ‘Sentimental Value’.

Los actores (i-d) Stellan Skarsgard, Joachim Trier e Inga Ibsdotter Lilleaas Renate Reinsve posan tras la victoria en la categoría de mejor película de habla no inglesa, el 22 de febrero de 2026, en los premios BAFTA celebrados en Londres. EFE/Tolga Akmen

Mejor película de habla no inglesa: ‘Sentimental Value’.

Mejor película animada: Zootopia 2.

Mejor documental: ‘Mr. Nobody Against Putin’.

Mejor guion adaptado: ‘One Battle After Another’.

Mejor guion original: ‘Sinners’.

Mejor casting: ‘I Swear’.

Mejor película infantil y familiar: ‘Boong’.

Categorías técnicas

Mejor fotografía: ‘One Battle After Another’.

Mejor edición: ‘One Battle After Another ‘.

Mejor diseño de vestuario: ‘Frankenstein’.

Mejor maquillaje y peluquería: ‘Frankenstein’.

Mejor diseño de producción: ‘Frankenstein’.

Mejor sonido: F1.

Mejores efectos especiales: ‘Avatar: Fire and Ash’.

Los premiados por el cine británico en los BAFTA

La actriz Jessie Buckley, del filme ‘Hamnet’, posa con el premio BAFTA a mejor actriz, el 22 de febrero de 2026, en Londres. EFE/Tolga Akmen

Mejor película británica: ‘Hamnet’.

Mejor debut británico de dirección, guion o producción: ‘My Father’s Shadow’.

Mejor cortometraje británico animado: ‘Two Black Boys in Paradise’.

Mejor cortometraje británico: ‘This Is Endometriosis’.

Premio a la Contribución Británica Destacada al Cine: Clare Binns.

BAFTA Honorífico: Dame Dona Langley.

Momentos destacados

El Royal Festival Hall londinense, a orillas del río Támesis, albergó por cuarto año consecutivo la noche más importante del séptimo arte británico, mientras que el presentador escocés Alan Cumming debutó como maestro de ceremonias en una gala con un humor comedido ante la presencia de los príncipes de Gales en representación de una monarquía británica en horas bajas tras el arresto del expríncipe Andrés esta semana.

Guillermo y Catalina regresaron a la cita cinematográfica después de varios años de ausencia y tomaron toda la atención de la alfombra roja en su primera aparición conjunta desde que el hermano del rey Carlos III fuese detenido y posteriormente liberado bajo investigación por presuntas filtraciones al pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

El heredero de la corona británica, que ejerce como presidente honorífico de la Academia Británica de Cine y Televisión, fue asimismo el encargado de presentar el BAFTA de honor a la directora ejecutiva de Universal Pictures Donna Langley.

También entregaron premios, entre otros, el oso animado Paddington, que protagonizó uno de los momentos más entrañables de la gala al entregar una máscara "pringada" de mermelada, así como personalidades de la talla de Glenn Close, Monica Belucci o Bryan Cranston.

Tampoco faltó la nota musical, en este caso a cargo de las voces femeninas del grupo de k-pop ficticio Huntr/x, conocido por la película animada 'KPop demond hunters', que interpretaron su éxito global 'Golden' y de la británica Jessie Ware, que puso voz al 'In Memoriam' con una emotiva actuación de 'The Way We Were'. EFE