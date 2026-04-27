Accidente en caravana de avanzada presidencial deja tres heridos en carretera Maimón-Puerto Plata

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Al menos tres personas resultaron heridas este lunes durante un accidente de tránsito entre una unidad de la avanzada del presidente de la República, Luis Abinader, y un vehículo civil, en el tramo carretero Maimón–Puerto Plata.

La información fue confirmada por el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) a través de un comunicado, en el que indicó que el hecho se registró a las 8:56 de la mañana, mientras la unidad se trasladaba hacia una actividad oficial en la provincia de Puerto Plata.

“Como resultado del accidente, dos miembros de la escolta presidencial y un ciudadano civil presentaron traumas diversos. Los afectados fueron asistidos de inmediato y trasladados a los centros de salud más cercanos, donde reciben las atenciones médicas correspondientes”, se lee en el documento.

Asimismo, el CUSEP destacó que el mandatario Abinader no se desplazaba en dicha caravana al momento del incidente.