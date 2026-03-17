Accidentes dejan al menos 14 muertes fin de semana

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Los accidentes de tránsito golpean con fuerza a República Dominicana, con un saldo actualizada casi diario. En lo que va de año, al menos 519 personas han fallecido, de acuerdo con el Observatorio del Sistema Nacional del Registro Civil (Onarec), de la Junta Central Electoral (JCE) registrados mediante actas de defunción. La cifra subió l el fin de semana, cuando 14 personas perdieran la vida en distintas zonas.

Entre las víctimas mortales en el Gran Santo Domingo, pereció el periodista Joaquín Caraballo en la avenida Luperón.

También dos mujeres próximo al sector Las Caobas, Santo Domingo Oeste, en el tramo conocido como “la curva de la muerte”, cerca de la sede central de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. El accidente ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban impactó contra una estructura en la acera.

En el hecho también resultaron heridos dos hombres que iban a bordo.

De acuerdo con Beato Mambrú, uno de los vigilantes de seguridad de la oficina de la OMSA, en sus más de seis años vigilando la empresa, ha presenciado numerosos accidentes ocurrir en ese tramo de la vía. Sin embargo, afirmó que lo peligroso no es la curva, sino “la imprudencia al volante y la falta de conciencia ciudadana”.

Según explicó, justo antes de iniciar la curva existe un semáforo que obliga a los conductores a detenerse, por lo que los vehículos deberían atravesar el tramo a baja o moderada velocidad, al tomar en cuenta que acaban de arrancar.

El vigilante también destacó que la mayoría de siniestros ocurren durante horas de la madruga, y que, en muchos de los casos que ha presenciado, los conductores involucrados se encontraban bajos los efectos de alcohol.

Cuatro personas murieron en La Altagracia, dos en Jima Abajo, La Vega y dos más en la Autovía del Este. También fallecidos en Sabaneta de Yásica e Islabón (Cabarete), Puerto Plata, y un joven en Villa Vásquez, en Montecristi.