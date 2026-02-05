Actualización currícula inicia en la Facultad de Ciencias de la UASD

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El compromiso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de actualizar la oferta curricular de algunas carreras inicio ayer en la Facultad de Ciencias con el objetivo de facilitar la adaptación de la entidad educativa a los nuevos desafíos del siglo XXI en materia curricular.

Noel de la Rosa, Director General de Planificación y Desarrollo Institucional (Digeplandi) explicó que este avance se concreta inicialmente en la Facultad de Ciencias, donde la Escuela de Física ha sido tomada como referente, debido al nivel de calidad alcanzado en sus nuevos programas académicos.

Detalló que el enfoque de pasar de un modelo centrado en contenidos a uno centrado en resultados de aprendizaje destaca la necesidad de que el estudiante sepa qué hacer con lo que aprende.“Esto eleva la pertinencia de nuestras carreras y las conecta de forma más directa con las necesidades del país”, afirmó, al referirse al proceso”.

Erika Montero, coordinadora General del Diplomado Docente en el Enfoque Basado en Competencias destacóò que el proceso es considerado una necesidad urgente para adaptar la formación universitaria y escolar a los desafíos contemporáneos, garantizando un aprendizaje significativo y una educación de calidad.

Mientras Franklin Suzaña, vicedecano de la Facultad de Ciencias, señaló la importancia del acompañamiento y seguimiento de los trabajos que permitan garantizar la pertinencia de la oferta académica asi como su ampliación hacia nuevas áreas del conocimiento, tomando en consideración los procedimientos normativos para las diferentes modalidades y niveles de formación del docente y estudiantil.