ADN prometió pensión a envejecientes y dio “ayuda” solo a algunos

Después de las denuncias sobre el incumplimiento del otorgamiento de pensiones y de empleos a desalojados del sector La Yagüita, en Los Jardines del Norte, y del descuido del parque lineal, el Ayuntamiento del Distrito Nacional actuó pero no de manera cabal en ninguno de los casos.

Solo a cuatro de nueve afectados a los que sus comisionados hicieron el ofrecimiento, los convocaron para entregarles un cheque de cinco mil, con la aclaración de que era “una ayuda”, y no saben a qué atenerse en cuanto a la promesa de que serían pensionados o empleados.

“Lo que quiero es que me digan qué significa, si me la darán todos los meses y en qué ha parado lo de pensionarme”. El clamor de Herminio de la Cruz Soriano, que ha sufrido cuatro derrames cerebrales, es porque quedó en la calle, a expensas de manos solidarias.

El resto del grupo, como Santa Saturnina Toribio (Carola) y Narcisa Senobia Díaz, igual requiere una explicación sobre la falta de aplicación de lo acordado en las reuniones para tratar el desalojo. A una le darían pensión para su madre, Laura Díaz y a la otra empleo. Otras que denuncian exclusión son Paula Polanco (Ramona), Antonia (Nuna) y Prescedes.

El parque de las yerbas

El parque lineal construido tras el desalojo, empezó a ser más cuidado luego de la denuncia de su abandono. Mas, no con la regularidad que amerita y por eso antes de ser cortada, la yerba crece hasta competir con las plantas y amenazarcon ahogarlas.

Las casitas y casetas de venta de alimentos fueron erradicadas y ampliada la calle Central, convertida en parqueos informales.