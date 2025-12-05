ADN recupera acera Ovando con Gómez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Alcaldía del Distrito Naciona informó ayer que la semana pasada completó la recuperación de la acera de la avenida Máximo Gómez con Nicolás de Ovando, tras una ocupación irregular de más de 25 años.

La recuperación, dijo la Alcaldía, se logró gracias a retiro voluntario, pacífico y consensuado de más de 38 ocupaciones.

En ese sentido, el director de Defensoría y Uso de Espacios Públicos (DUEP), teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, explicó que el proceso contó con el respaldo de los comerciantes que entendieron la necesidad de liberar la acera para el correcto flujo de transeúntes.

“En nombre de la Alcaldía del Distrito Nacional le agradecemos infinitamente este gran gesto que viene a brindarle más orden y más seguridad a todo el entorno de esta emblemática esquina”, sostuvo Sanz Melo sobre la entrega, al recalcar el proceso pacífico en el que desarrolló la desocupación, con el apoyo de la Asociación de Buhoneros del Distrito Nacional y la Asociación de Buhoneros de la Nicolás de Ovando esquina Máximo Gómez.

La acción fue impulsada por la alcaldesa Carolina Mejía desde marzo, cuando inició un extenso proceso de notificaciones, acercamientos y conversaciones. Esta recuperación se suma a otras intervenciones que han dado como resultado los parques La Yaguita y Caonabo Beato.