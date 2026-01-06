ADP afirma docencia debe ser reanudada mañana miércoles

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) hizo un llamado al Ministerio de Educación (Minerd) a cumplir con la ley General de Educación 66-97, que establece que los docentes tienen derecho a 10 días de vacaciones de Navidad.

El gremio señala que en un comunicado publicado en medios de prensa y en el calendario escolar, en su página 39, la cartera educativa hace constar que el reinicio de clases debe ser el miércoles 7 de enero.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, recordó que el Minerd en un comunicado de prensa señaló que el período de vacaciones navideñas comenzaba el viernes 19 de diciembre y concluía el martes 6 de enero, por lo que el reinicio a clases es el miércoles 7 de enero.

Además, el presidente de la ADP recordó que es una tradición familiar que los niños disfruten de sus regalos el día de los Santos Reyes.

Citó como ejemplo el pasado 2025 que las clases se retomaron después del Día de los Santos Reyes.

Retos para el 2026

El gremialista citó, además, algunos de los retos del sector para este 2026, entre ellos, la evaluación del desempeño docente, entre enero y marzo, respetando el acuerdo 2023; aumento salarial para jubilados y pensionados y el cese del descuento del “seguro” de sobrevivencia.

También cumplir con el sueldo 14 como lo tienen otras instituciones estatales.

Otro reto pendiente es el nombramiento de los docentes que quedan en el Banco de Elegibles; ratificación de los coordinadores docentes y fortalecimiento de la ARS Semma, según lo acordado en el 2023.

De igual manera un aumento salarial para todo el personal administrativo del Minerd; así como indexación salarial como establece la ley para todos los docentes.