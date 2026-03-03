UNICARIBE inaugura Oficina de Servicios en Punta Cana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Universidad del Caribe (UNICARIBE) inauguró oficialmente su Oficina de Servicios en Punta Cana, una iniciativa estratégica orientada a fortalecer el acceso a la educación superior, la investigación aplicada y el emprendimiento en la región Este del país.

Con esta apertura, la universidad amplía su presencia institucional en la provincia La Altagracia, donde actualmente 1,379 estudiantes cursan programas académicos en la institución, reafirmando además con ello su compromiso con la democratización del conocimiento y el desarrollo del talento humano en una de las zonas más dinámicas y estratégicas de la República Dominicana.

La nueva Oficina de Servicios facilitará los procesos académicos y administrativos a los estudiantes residentes en la zona, al tiempo que ofrecerá programas de grado y posgrado, certificaciones técnicas, microcredenciales y educación continuada alineada con las demandas del mercado laboral regional.

Además de la oferta académica, UNICARIBE desarrollará en Punta Cana líneas de investigación aplicada en alianza con empresas del sector turístico, empresarial y tecnológico, enfocadas en áreas como turismo sostenible, transformación digital, logística, servicios, economía creativa y sostenibilidad ambiental.

Como parte de esta visión, se impulsará un Laboratorio de Innovación y Emprendimiento Regional, concebido para incubar proyectos, acompañar startups y fortalecer el ecosistema emprendedor local, integrando el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) en la formación y generación de soluciones innovadoras para la región.

Durante el acto inaugural, previa bendición, el Dr. José Alejandro Aybar M., Canciller de UNICARIBE, destacó que “esta expansión reafirma el compromiso institucional de democratizar el acceso a la educación superior mediante un modelo innovador y flexible que ha impactado a más de 50 mil egresados en sectores estratégicos del país.”

Subrayó que, “la presencia en Punta Cana no se limita a la oferta académica, sino que integra investigación, innovación y emprendimiento como pilares fundamentales para apoyar el crecimiento sostenible de la región Este, promoviendo la articulación universidad–empresa-estado.”

Por su parte, el Lic. Rafael Evaristo Santos Badía, Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, felicitó a la universidad por esta iniciativa, resaltando que amplía oportunidades educativas en una región clave para el desarrollo nacional y fortalece la educación a lo largo de la vida como motor del progreso social y económico.

La Mtra. Anabel Campaña, Directora de la Oficina de Servicios UNICARIBE Punta Cana, afirmó que la apertura consolida la presencia institucional en la zona y permitirá trabajar con responsabilidad y vocación de servicio para impulsar el talento humano de la provincia La Altagracia, mediante una oferta alineada con las dinámicas del entorno productivo.

En tanto, la Mtra. Bethy Díaz, Vicerrectora de Extensión, señaló que esta expansión forma parte de la estrategia institucional de formación en competencias, transformación digital e investigación aplicada, ampliando oportunidades académicas a nivel nacional e internacional.

Cerró su intervención con un mensaje del himno institucional: “Aprendamos hoy que el saber no espera. Hagámoslo hoy, que el mañana es tarde”.

El acto contó con la presencia de autoridades académicas, miembros del Consejo de Directores de UNICARIBE y de la Fundación Educativa del Caribe, representantes del sector turístico y empresarial, así como líderes comunitarios de la región Este.

La ceremonia concluyó con el corte simbólico de cinta que dejó formalmente en funcionamiento la Oficina de Servicios UNICARIBE- Punta Cana.

Con esta iniciativa, UNICARIBE fortalece su expansión territorial y consolida su compromiso con la educación de calidad, la investigación orientada a resultados, la innovación tecnológica y el emprendimiento como ejes estratégicos para el desarrollo sostenible de la región Este y del país.

Entre otras personalidades, estuvieron presentes, el licenciado Juan Bancalari, Presidente de ASONAHORES; Dr. José Hazim Torres, Rector de la UCE; la Licda. Shahily Pimentel, Vicepresidenta del Consejo de la Fundación Educativa del Caribe; el Dr. Emilio Mínguez Torres, Dr. Franklyn Holguín Haché, Dra. Milagros Yost, Miembro del Consejo de Directores de UNICARIBE.

Igualmente, la Licda. María Gabriela Bonnelly, Lic. Jorge Luis Polanco, Miembro del Consejo de Directores de la Fundación Educativa del Caribe.

En representación del sector productivo y social de la zona estuvieron participando en el acto, Elvis Martínez, Presidente de la Fundación Pro-Desarrollo de Bávaro; el Dr. Eloy Bello, abogado de los tribunales de la República Dominicana; los empresarios, Oxana Sudarenkova y Ernesto Veloz, de ASOLESTE, junto a otras personalidades del ámbito turístico, empresarial y comunitario, entre otras autoridades académicas, representantes del sector turístico y empresarial de la región Este, estudiantes e invitados especiales.