República Dominicana e Iberia acuerdan aumentar en un 30 % el número de vuelos

El Ministerio de Turismo de República Dominicana (Mitur) y la aerolínea española Iberia acordaron reforzar la conectividad aérea entre España y el país caribeño, lo que permitirá incrementar en un 30 % los vuelos a partir de este año, se informó este sábado.

Así lo anunció la viceministra de Fomento del Mitur, Tammy Reynoso, quien explicó que, con vistas a 2026, Iberia alcanzará un récord histórico de conectividad entre República Dominicana y Europa, al operar dos vuelos diarios, equivalentes a 14 frecuencias semanales.

"Esta operativa supondrá, en el conjunto del año, una capacidad cercana a los 280.000 asientos puestos a disposición de los clientes, lo que representa un crecimiento de más del 12 % respecto a las cifras registradas en 2025", señaló la funcionaria en un comunicado.

De esta manera, "podemos seguir trabajando de la mano entre el sector público y privado para incrementar la llegada de turistas a República Dominicana y mejorar nuestra conectividad aérea", agregó.

Iberia opera la ruta entre España y República Dominicana "con aviones de última generación, garantizando altos estándares de eficiencia y confort", destacó la nota, que señaló que este acuerdo es resultado de las conversaciones y negociaciones sostenidas por el Ministerio de Turismo en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur)