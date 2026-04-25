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Desempeño Docente

ADP informa orienta al magisterio

La organización sindical seguirá impulsando cuantas jornadas sean necesarias para que los maestros y maestras conozcan con claridad cómo deben prepararse para esta fase.

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La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció que continuará orientando y acompañando al magisterio nacional de cara a la sexta etapa de la Evaluación del Desempeño Docente, proceso que abarcará la observación de clase, la planificación pedagógica y la ejecución del plan en el aula.

El profesor Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicación y Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo Nacional, explicó que la organización sindical seguirá impulsando cuantas jornadas sean necesarias para que los maestros y maestras conozcan con claridad cómo deben prepararse para esta fase.

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