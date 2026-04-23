Organizaciones sindicales convocan marcha por el Día del Trabajador: ¿qué exigen?

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El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo Abreu, anunció que, junto al Comité Unitario Primero de Mayo Sindical y Popular, realizará el próximo viernes 1 de mayo una marcha en conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora y en defensa de las reivindicaciones históricas de los trabajadores.

Destacó que la movilización partirá a las 10:00 de la mañana desde la Plaza Histórica y el Mauricio Weiss, en la avenida San Martín, esquina Oporto Navarro, y concluirá frente al Palacio Nacional, donde se dará lectura a la proclama oficial.

“Esta marcha se realiza en un contexto decreciente del poder adquisitivo, del salario persistente y la violación de la libertad sindical, retraso injustificado en la Reforma Integral del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que es la Ley 87-01, amenazas reiteradas contra la cesantía consagrada en el Código de Trabajo, alto costo de los artículos de consumo popular y destrucción de comunidades y su medioambiente por las mineras en complicidad del Gobierno”, manifestó el dirigente.

Continuó: “Entre las demandas que se llevarán a las calles figuran indexación de los salarios conforme al alto costo de la vida, revisión de exenciones fiscales en sectores privilegiados, reducción temporal del ITBIS en bienes esenciales, defensa intransigente de la cesantía y rechazo a todas contra la reforma laboral”.

Asimismo, Hidalgo destacó que el Comité Unitario Primero de Mayo Sindical y Popular apoya la lucha de las comunidades de San Juan de la Maguana, contra el proyecto minero Romero, “que se propone destruir el medioambiente y comunidades del área”.