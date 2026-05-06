Afirma dos bloques financieros concentran mayor riqueza RD

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El periodista, catedrático y productor de televisión, Esteban Rosario asegura en su nuevo libro “Los Dueños del Dinero en la República Dominicana” que el sector financiero concentró el año pasado más del 70 % de la riqueza del país.

Rosario sostiene que la nación ha crecido bastante en el Producto Interno Bruto (PIB) desde el año 1962, superando los US$900 millones a US$130 mil millones a la fecha, según datos oficiales de la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Hacienda.

“Pero hay un problema, ese dinero no llega a las calles, se queda arriba. Por eso, este libro pretende mostrar la otra cara del crecimiento, que no llega al pueblo y hay una desigualdad inmensa”, dijo durante al presentar la obra.

Informó que no es posible ni justo que el uno por ciento de la población concentre el 33 % de la riqueza y el 10 % concentre el 54 % de toda la riqueza nacional, en un país de 11 millones de habitantes.

Afirmó que el 70% de la riqueza que se generó el año pasado se concentró en dos bloques financieros: en los bancos de Reservas, el Popular y el BHD; y en las asociaciones Popular y Cibao de Ahorros y Préstamos, teniendo solo estas asociaciones el control del 87 % del mercado hipotecario, así como en el mercado de valores que integran las AFP, las ARS, los fondos de inversiones, las fiduciarias y la bolsa de valores, que generaron US$48 mil millones.

Rosario dijo que lo más relevante es que estas entidades financieras están representadas por los mismos accionistas.

“Este libro es bastante complicado porque escribo con nombres y apellidos y mucha gente se molesta conmigo, pero la intención no es molestar, denunciar ni criticar, sino que la gente sepa lo que está pasando, por eso este libro se llamaba al principio La Otra Cara del Crecimiento”, afirmó.

Sostuvo que del 100 % del dinero del país al Estado dominicano apenas le llega entre un 15 y 17 %. A pesar de todo, Rosario reconoció el esfuerzo del Gobierno del presidente Luis Abinader en aumentar el salario, mejorar las inversiones territoriales y reducir la desigualdad social.

La puesta en circulación de la obra se llevó a cabo en el Gran Teatro del Cibao en la pasada feria del Libro y Cultura Cibao 2026.

La obra y el autor fueron presentados por los poetas y escritores Enegildo Peña y Andrés Acevedo, quienes destacaron el valor y aporte del nuevo libro, así cómo las sapiencias de Esteban Rosario para analizar este tipo de realidades.

En la actividad participaron el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera; el subdirector de Prensa del Presidente, Lucildo Gómez; escritores, académicos, parientes del autor y otros invitados.

Rosario ha escrito varios libros, entre ellos “Los Monopolios en la República Dominicana, “Los Crímenes de Balaguer y la Banda Colorá”, “Oligarquía de Santiago”, “Los Dueños del país”, “El Grupo Vicini, el verdadero poder”, “La CIA en la República Dominicana”, y “Los Nuevos Grupos del Poder”.