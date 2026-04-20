Afirma nunca, ni él ni PC, pidieron nada a Jean Alain

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El coordinador de Participación Ciudadana (PC), Francisco -Pancho- Alvarez, afirmó ayer que nunca, ni él ni el movimiento cívico que dirige le han pedido favores al exprocurador Jean Alain Rodríguez, y mucho menos “que nos diga qué hacer desde nuestra independencia”.

Explicó que al inicio de la gestión del exprocurador y hoy principal imputado en uno de los grandes casos de corrupción que se ventilan en la justicia, lo visitó en su despacho a solicitud de una persona, a la cual no identificó, que le pidió que asesorara al entonces funcionario.

“Lo visité en pocas ocasiones en su despacho de la Procuraduría General de la República y tuvimos un continuo intercambio por WhatsApp, que no han sido borrados y están ahí; pero luego de un tiempo me di cuenta de que no agregaba valor a la relación, y la descontinué, pues notaba falta de voluntad para manejar los casos de corrupción”, dijo Alvarez.

Aclaró que se trató de una asesoría y dijo además “que no involucraba a clientes de mi firma de abogados y que era completamente pro-bono”.

“Como abogado en ejercicio no pido favores, sino que ejerzo derechos en favor de mis clientes y reclamo que se respeten. Lo he hecho con el señor Rodríguez y con otros procuradores generales y fiscales de distintos niveles”, dijo enfáticamente Alvarez.

Agregó que nunca tuvo una relación de amistad con Jean Alain ni tampoco coincidió con él en actividades profesionales o sociales.

“Como él lo ha dicho, venimos ambos de la misma firma de abogados, mi alma máter en la práctica del derecho, Russin Vechhi and Heredia Bonetti, pero cuando él llegó ya yo había salido varios años antes”, subrayó Alvarez.

Otras visitas

Alvarez dijo que en otra ocasión acudió a la oficina de Jean Alain en compañía de “un prestigioso abogado que es testigo de lo que allí pasó”, pero al que tampoco identificó.

Dijo que esa reunión le fue pedida en su condición de máximo responsable del sistema penitenciario, para hablarle de una información que habían recibido, de que una persona que cumplía condena con sentencia definitiva pretendía ciertas facilidades, a la que nos oponíamos.

“En esa misma visita él (Jean Alain) me abordó para pedirme que renunciara a un embargo inmobiliario que había realizado un cliente mío, debido a que él había asignado el apartamento ejecutado a una fiscal, a lo que me negué, pero él contactó directamente a mi cliente y lo convenció de llegar a un acuerdo sobre el caso”, señaló Alvarez.

Agregó que en otra ocasión en que visitó junto con miembros de PC para pedirle que mandara fiscales a Brasil a interrogar a los ejecutivos de Odebrecht, como habían hecho otros países, “y él nos respondió que tenía información de la inteligencia norteamericana de que esos ejecutivos iban a desmentir cualquier irregularidad y que por eso no los enviaba”.

“Siempre pensé que la razón (de no enviarlos), era que esos fiscales podían regresar con los nombres de los sobornados, alguno de los cuales eran compañeros de partido”, dijo. Respecto a los informes, le recordó que PC tiene un observatorio para dar seguimiento a la evolución de grandes casos corrupción.