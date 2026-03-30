Ante crisis internacional, Luis Abinader convoca comerciantes e industriales para hablar de estabilización de precios de alimentos

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El presidente de la República se reunirá mañana martes con representantes de diversos sectores industriales y comerciales con el objetivo de garantizar la estabilidad de precios de alimentos, productos y servicios básicos ante la prolongación de la crisis internacional que impacta los precios del petróleo y sus derivados, a fin de proteger a los consumidores de nuestro país.

El encuentro del presidente Luis Abinader está programado para este martes 31 de marzo a partir de las 4:00 de la tarde en el Palacio Nacional y busca dialogar con los líderes empresariales y comerciales sobre la necesidad de proteger la economía de los diferentes sectores de la población y muy fundamentalmente a la población dominicana más vulnerable.

El jefe del Estado busca garantizar la estabilización de los precios de alimentos, productos y servicios básicos en este momento de crisis internacional resultante del conflicto bélico en el Medio Oriente.

En la reunión con el presidente Abinader participarán los principales dirigentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); la Organización Nacional de Empresarios Comerciales (ONEC); Unión Nacional de Supermercados Económicos (UNASE); Junta Agropecuaria Empresarial, entre otros representantes empresariales y comerciales del país.

La crisis en el Medio Oriente ha disparado los precios del petróleo y sus derivados, lo que a su vez ha aumentado los precios de alimentos y servicios en diferentes países del mundo.

La semana pasada el presidente Abinader congeló los precios de los combustibles con el objetivo de cuidar la economía de los usuarios, no obstante esa disposición implica un serio sacrificio para el gobierno.