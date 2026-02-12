Actividades
Agenda País, jueves 12 de febrero de 2026
Durante las actividades pautadas para este jueves 12 se encuentran inauguración Parque La Gaviota. Ciudad Juan Bosch, SDE.
9:00 a.m. Foro Dominicana Sostenible. Hotel El Embajador.
Audiencia Tribunal Superior Electoral. Sede.
10:00 a.m. RP Regidores. Alcaldía Santo Domingo Oeste.
Reunión Comité Político del PLD. Av. Independencia 402, Gascue.
RP Trabajadores UCT. Frente al Minerd. Av. Máximo Gómez #2.
3:00 p.m. Visita de la vice Raquel Peña. Politécnico Monseñor Juan Antonio Flores.
5:00 p.m. Inauguración Parque La Gaviota. Ciudad Juan Bosch, SDE.