Agenda País, jueves 12 de febrero de 2026

Durante las actividades pautadas para este jueves 12 se encuentran inauguración Parque La Gaviota. Ciudad Juan Bosch, SDE.

9:00 a.m. Foro Dominicana Sostenible. Hotel El Embajador.

Audiencia Tribunal Superior Electoral. Sede.

10:00 a.m. RP Regidores. Alcaldía Santo Domingo Oeste.

Reunión Comité Político del PLD. Av. Independencia 402, Gascue.

RP Trabajadores UCT. Frente al Minerd. Av. Máximo Gómez #2.

3:00 p.m. Visita de la vice Raquel Peña. Politécnico Monseñor Juan Antonio Flores.

5:00 p.m. Inauguración Parque La Gaviota. Ciudad Juan Bosch, SDE.

