¡No cobrarán! Peloteros jugarán por amor a su país

Los peloteros que forman parte del roster oficial del equipo de República Dominicana no cobrarán por representar al país en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

“Lo hacen por amor al país”, dijo Kelvin Cruz, ministro de Deportes. Recordó que cada uno de esos jugadores tienen contratos multimillonarios en el béisbol de Grandes Ligas y que el país no tiene cómo pagarle para que los representen en el Clásico.

De su lado, Nelson Cruz, gerente del plantel dominicano, resaltó el valor que para cada uno de los jugadores tiene la oportunidad de poder representar a su país en un evento de la dimensión de un Clásico Mundial. “Ustedes no se imaginan la emoción que siente cuando se les contacta para que formen parte del equipo que representará a su país en el Clásico Mundial”, agregó.

“Eso no se compara ni con la Serie Mundial”, sostuvo. Refirió la emoción que sintió Manny Machado cuando se le informó que jugaría en el país, ante su pueblo, durante dos partidos de exhibición en el Estadio Quisqueya.

Carlos Santana dijo que estaría dispuesto a pagar su seguro para estar con el equipo.