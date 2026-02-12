Creado: Actualizado:

Quienes gobiernan a la isla cercana geográficamente y en los afectos y vínculos históricos a nuestra nación -y por cuya independencia luchó el insigne dominicano Máximo Gómez como gran estratega militar- están en el centro de la diana de una ofensiva que desde Estados Unidos se ha dirigido a reducir los usos vitales que dependen del suministro de petróleo en reciente en adición a prohibiciones de comercio bilateral, de transacciones financieras y de viajes con fines turísticos que partan de territorio estadounidense que es lo que más cerca queda.

A primera vista se trata de una táctica de intensaspresiones que solo tiene que ver con una agravada desafección con el sistema de gobierno de Cuba reconocidamente dictatorial y de un opresivo continuismo marxista-leninista. Un experimento socialista de más de medio siglo de vigencia sometido a interminables hostilidades aplicadas por Washington y atrapado en un manejo centralizado y absoluto de la economía que no ha dado resultado en ningún lugar del mundo pero que en la isla regida por el castrismo ha tenido los peores resultados. `

Un pueblo sometido por decenios a racionamientos, a embestidas de intolerancia política y prolongados encarcelamientos; a un vacío de alternativas creado por la gestión de un partido único y llevado un éxodo sin pausa hacia el exterior que ha dejado al sistema productivo de su patria sin recursos humanos calificados.

A esa historia de precariedades, marginaciones y negaciones al progreso personal y familiar se agrega un severo boicot para victimizar a los gobernantes haciéndolos huir o claudicar con una fórmula paralela a la que ha puesto a la presidenta provisional de Venezuela en un puño washingtoniano que acentúa colateralmente los sufrimientos a más de nueve millones de habitantes, casi todos colocados en niveles de pobreza porque los ricos son exigua minoría y la mayor parte de la clase media fue arrasada por