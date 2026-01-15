Periódico HOY
Agenda País, jueves 15 de enero de 2025
9:30 a. m. Inicio clases ingles por inmersión. Edificio Inglés, UASD.
10:00 a. m. Acto relanzamiento Parque Infanto Juvenil de Educación Vial. Ciudad Juan Bosch km. 18. SDE.
Ofrenda floral al Altar de la Patria del TSE. décimo cuarto aniversario. Parque Independencia
11:00 a. m. Acto conmemoración décimo cuarto aniversario del TSE. Sala Augusta SCJ.
12 m. Rueda de Prensa Consejo Nacional del Comercio en Provisiones. Av. Defilló 375.
4:30 p. m. Inauguración nueva oficina regional Idoppril. C/ Profesor Juan Bosch #105, La Vega.
5:00 p. m. Misa diaria de la Catedral Primada de América.