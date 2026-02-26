Actividades
Agenda País, jueves 26 de febrero de 2026
9:30 a. m. Ofrenda floral Fundación de Militares Constitucionalistas. Altar de la Patria.
8:30 a.m. Izamiento Bandera Nacional. Onapi, av. Los Próceres 11..
9:00 a.m. Puesta en funcionamiento Sistema de Emergencia 911. Constanza y Jima Abajo, provincia La Vega.
10:00 a.m. Taller: Enfoque Periodístico Actividad Física y Deporte. Centro Olímpico.
10:30 a.m. Impresión y entrega de la nueva licencia de conducir. Epic Center, Blue Mall.
5:00 p.m Misa diaria. Catedral, C. Colonial.