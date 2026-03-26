Actividades
Agenda País, jueves 26 de marzo de 2026
10:00 a.m. RP Convergencia Nac. Contra Robo Seguridad Social. Procuraduría, Feria.
9:00 a.m. Rp Consejo Nacional Comercio Provisiones. Amaprosado, Av. Fernando Defilló, esq. 27 de Febrero.
Cumbre Mundial de Derecho 2026. Unphu.
Juramentación de abogados. Suprema Corte de Justicia, Feria.
9:30 a. m. RP Organizaciones sindicales del transporte, Rest. Vizcaya, av. San Martín 42.
10:00 a.m. RP Convergencia Nac. Contra Robo Seguridad Social. Procuraduría, Feria.
Designación aula a profesor. Economía, UASD.
6:00 p.m. Conferencia AGN sobre estrategia militar Antonio Duvergé en Batalla de Azua. C/Modesto Díaz 2, Z. U.
6:30 p.m. Mesa de Diálogo por el Autismo. Ágora Mall, av. John F. Kennedy.