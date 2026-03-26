Agenda País, jueves 26 de marzo de 2026

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9:00 a.m. Rp Consejo Nacional Comercio Provisiones. Amaprosado, Av. Fernando Defilló, esq. 27 de Febrero.

Cumbre Mundial de Derecho 2026. Unphu.

Juramentación de abogados. Suprema Corte de Justicia, Feria.

9:30 a. m. RP Organizaciones sindicales del transporte, Rest. Vizcaya, av. San Martín 42.

10:00 a.m. RP Convergencia Nac. Contra Robo Seguridad Social. Procuraduría, Feria.

Designación aula a profesor. Economía, UASD.

6:00 p.m. Conferencia AGN sobre estrategia militar Antonio Duvergé en Batalla de Azua. C/Modesto Díaz 2, Z. U.

6:30 p.m. Mesa de Diálogo por el Autismo. Ágora Mall, av. John F. Kennedy.