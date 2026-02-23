Agenda País, lunes 23 de febrero de 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

8:00 a.m. Acto solemne a la Bandera Nacional por Mes de la Patria. Escalinatas del Palacio Nacional.

9:00 a. m. Rp presentación convocatoria de becas nacionales 2026. Salón del Conescyt.

10:00 a.m. Convenio Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria y Codue. Sede del Codue.

Rueda de prensa del PLD. Casa Nacional.

Reunión de Seguridad Ciudadana. PN.

DNCD deposita ofrenda floral Altar de la Patria.

10:30 a.m. Ofrenda floral del Tribunal Superior Electoral en el Altar de la Patria.

4:00 p.m. Inauguración del Programa de Transformación Urbana. Kilómetro 9 1/2 Autopista Duarte (Barrio Enriquillo/SDO).