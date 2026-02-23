ITLA impulsa expansión histórica y supera los 24,000 estudiantes beneficiados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) continúa consolidando su liderazgo en la formación de talento tecnológico en la República Dominicana, impulsando acciones concretas que amplían el acceso a una educación de calidad y generan mayores oportunidades de inserción laboral para la juventud.

En el último año, la institución graduó a 1,012 nuevos profesionales, elevando a 6,519 el total histórico de egresados en carreras tecnológicas. Entre ellos se destacan las primeras cohortes de tecnólogos en Telecomunicaciones, un hito que fortalece la oferta académica en áreas estratégicas y responde a las demandas actuales del mercado laboral y del tejido productivo nacional.

El rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), ingeniero Jimmy Rosario Bernard, destacó que la educación tecnológica constituye un pilar estratégico para el futuro y el desarrollo sostenible de la nación.

Director del Itla

“El crecimiento de la República Dominicana depende, en gran medida, de la capacidad que tengamos para formar talento altamente capacitado desde nuestras aulas. Cada estudiante que se prepara en el ITLA adquiere competencias que le permiten insertarse con éxito en el mercado laboral y aportar innovación al sector productivo. Esta visión forma parte de la política pública que impulsa el presidente Luis Abinader, orientada a fortalecer la educación como motor de transformación social y desarrollo económico”, expresó.

Como parte de su proceso de expansión y descentralización, el ITLA puso en funcionamiento dos nuevas extensiones en las provincias Duarte (San Francisco de Macorís) y Sánchez Ramírez (Cotuí), alcanzando presencia en 12 localidades del país. Esta ampliación impacta directamente a más de 24,000 jóvenes que reciben formación en distintas áreas tecnológicas, tanto en modalidad presencial como virtual, contribuyendo a reducir la brecha digital y a dinamizar el desarrollo regional.

El equipamiento de ambas extensiones fue realizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), en el marco de la articulación interinstitucional a favor de la educación y la conectividad.

El fortalecimiento académico también se refleja en el crecimiento sostenido de la matrícula, que registró un incremento de 18.39 % respecto a 2024, pasando de un promedio de 6,013 estudiantes por cuatrimestre a 7,101. Este aumento responde a la mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje y a la consolidación de estándares de calidad en todos los programas formativos.

En el ámbito de Educación Continua, 17,477 ciudadanos culminaron su formación tecnológica mediante becas de cobertura total, participando en cursos, talleres y diplomados en áreas emergentes como administración de redes, multimedia, ciberseguridad y desarrollo de software. Asimismo, fueron otorgadas 24,000 becas para cursos técnicos y 308 para carreras de Educación Técnico Superior, con una inversión de RD$197,755,904.00.

Estos resultados evidencian que el fortalecimiento del sistema educativo, especialmente en el ámbito tecnológico, constituye una apuesta estratégica para el desarrollo nacional. Cada aula equipada, cada estudiante formado y cada profesional egresado representan un paso firme hacia un país más competitivo, innovador y con mayores oportunidades para todos.